Национальный банк Украины (НБУ) совершенствовал условия применения мер воздействия к банкам, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующие изменения в положение о применении центробанком мер воздействия утверждено постановлением правления НБУ №84 от 31 августа 2017 года, которое вступает в силу с 6 сентября.

Согласно изменениям, отныне факт получения банком от НБУ кредита для поддержки ликвидности стандартными инструментами регулирования ликвидности банковской системы или наличия у него такого кредита не будет служить основанием введения регулятором особого режима контроля за деятельностью банка и назначения ему куратора.

Национальный банк также ввел равные условия начисления штрафов за нарушение банками требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.

"Если раньше такие штрафы начислялись в процентном значении от размера зарегистрированного уставного капитала банка, то теперь они будут определяться в рамках установленного предельного размера за соответствующий вид нарушения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга", - отмечено в сообщении.

Постановлением также согласованы требования положения о применении Нацбанком мер воздействия с требованиями нормативно-правовых актов НБУ по вопросам определения кредитного риска.