Экономика

17:48 05.09.2017

НБУ совершенствовал условия применения мер воздействия к банкам

Национальный банк Украины (НБУ) совершенствовал условия применения мер воздействия к банкам, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующие изменения в положение о применении центробанком мер воздействия утверждено постановлением правления НБУ №84 от 31 августа 2017 года, которое вступает в силу с 6 сентября.

Согласно изменениям, отныне факт получения банком от НБУ кредита для поддержки ликвидности стандартными инструментами регулирования ликвидности банковской системы или наличия у него такого кредита не будет служить основанием введения регулятором особого режима контроля за деятельностью банка и назначения ему куратора.

Национальный банк также ввел равные условия начисления штрафов за нарушение банками требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.

"Если раньше такие штрафы начислялись в процентном значении от размера зарегистрированного уставного капитала банка, то теперь они будут определяться в рамках установленного предельного размера за соответствующий вид нарушения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга", - отмечено в сообщении.

Постановлением также согласованы требования положения о применении Нацбанком мер воздействия с требованиями нормативно-правовых актов НБУ по вопросам определения кредитного риска.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Первый замглавы МВФ Липтон будет в Киеве с официальным визитом

Владельцы авто на еврономерах в среду намерены требовать их легализации

Госдолг в июле 2017г в долларовом выражении возрос на 1,4%, в гривневом - на 0,69%

Рева выступает за возможность выхода на пенсию в любом возрасте тем, кто имеет 40 лет стажа

Международные резервы Украины в августе превысили $18 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ возбудил дело по признакам согласованных действий на рынке сжиженного газа

Курс гривни на межбанке во вторник снизился

ДТЭК ожидает в прибытия в сентябре двух судов со 150 тыс. тонн антрацита из ЮАР

ФГВФЛ на минувшей неделе реализовал активы 33 банков на сумму 136 млн грн

Украина за 8 мес. нарастила импорт меди наполовину, экспорт - на 72,3%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
зоотовары для собак на price.ua
РЕКЛАМА