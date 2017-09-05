Курс гривни на межбанке во вторник снизился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 25,955 грн/$1 с 25,845 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,93-25,98 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе во вторник продал $20,4 млн по курсу до 25,9505 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $39,9 млн по курсу от 25,75 грн/$1 до 25,9505 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,9398 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 25,9543 грн/$1 с 25,9062 грн/$1. Торговый оборот составил $440,42 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $284,48 млн.