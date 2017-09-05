ДТЭК ожидает в прибытия в сентябре двух судов со 150 тыс. тонн антрацита из ЮАР

ДТЭК в середине сентября ожидает прибытия в Украину двух судов с антрацитом из ЮАР.

"Каждое из них доставляет 75 тыс. тонн дефицитного угля (всего 150 тыс. тонн), чтобы наши ТЭС – Криворожская и Приднепровская – могли производить достаточно электроэнергии для Украины. Эти станции помогут компенсировать перепады нагрузки в энергосистеме, которые начнутся с первыми серьезными похолоданиями", - сообщила компания на странице в Facebook.

Как сообщалось, ДТЭК уже импортировал в Украину 225 тыс. тонн антрацита из ЮАР. Первое судно с 75 тыс. тонн антрацита для теплоэлектростанций ДТЭК прибыло в Украину 25 мая, второе – 23 июля, третье – 14 августа. Всего в ЮАР компания законтрактовала 675 тыс. тонн угля.

Читайте новость также на сайте Энергореформа

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.