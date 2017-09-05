Украина за 8 мес. нарастила импорт меди наполовину, экспорт - на 72,3%

Украинские предприятия в январе-августе 2017 года нарастили импорт меди и медных изделий в стоимостном выражении на 50,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $54,330 млн.

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой Украины во вторник, экспорт меди и медных изделий за восемь месяцев возрос на 72,3% - до $81,779 млн.

В августе-2017 медь и медные изделия импортированы на сумму $6,882 млн, экспортированы - на $8,959 млн.

Кроме того, Украина в январе-августе сократила импорт никеля и изделий из него на 13,8% – до $50,664 млн (в августе-2017 - $5,646 млн), но нарастила алюминия и изделий из него на 34,3% - до $238,115 млн ($30,582 млн), олова и изделий из него - на 59,3%, до $2,874 млн ($228 тыс.), свинца и изделий из него в 2 раза, до $4,907 млн ($1,321 млн), цинка и цинковых изделий - на 73,2%, до $47,452 млн ($6,991 млн).

Экспорт алюминия и изделий из него в январе-августе-2017 возрос на 36,4% - до $83,215 млн (в августе-2017 - $12,077 млн), никеля и изделий - на 7,5%, до $3,998 млн ($0,282 млн), экспорт свинца и изделий из него возрос на 54,7% - до $29,953 млн ($2,405 млн).

Экспорт цинка за восемь месяцев 2017 года составил $52 тыс. (в августе - $2 тыс.), тогда как за восемь месяцев 2016 года - $10 тыс.

Экспорт олова и изделий за этот период составил $163 тыс. (в августе $14 тыс.), тогда как в январе-августе-2016 - $2 тыс.

Как сообщалось, Украина в 2016 году нарастила импорт меди и медных изделий в стоимостном выражении на 20,4% по сравнению с 2015 годом - до $57,828 млн, экспорт меди снизился на 36,2% - до $74,683 млн.

Украина в 2016 году сократила импорт никеля и изделий из него на 19,1% - до $86,689 млн, но нарастила алюминия и изделий из него на 7,3% - до $274,042 млн, олова и изделий из него снизила на 10,3%, до $2,854 млн, свинца и изделий из него сократила на 2,9%, до $5,049 млн, нарастила цинка и цинковых изделий - на 26,7%, до $45,985 млн.

Экспорт алюминия и изделий из него в 2016 году снизился на 17,7% - до $92,685 млн, никеля и изделий - возрос на 9,4%, до $6,295 млн, экспорт свинца и изделий из него - на 17,9%, до $29,322 млн. Экспорт цинка в 2016 году составил $18 тыс., в то время как в 2015 году была вывезена продукция на $95 тыс.

Экспорт олова и изделий в 2016 году составил $20 тыс., тогда как в 2015 году составлял $22 тыс.