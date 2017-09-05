Экономика

15:17 05.09.2017

Международные резервы Украины в августе превысили $18 млрд

Международные резервы Украины к началу сентября составляли $18,035 млрд, что на $240 млн, или 1,3% больше, чем месяцем ранее, соответствующие предварительные данные обнародована на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.

Всего с начала года уровень резервов возрос на 16%.

По данным НБУ, положительное влияние на уровень резервов оказало поступление правительству $351,5 млн в результате размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а также валютные интервенции Нацбанка, по итогам которых чистая покупка валюты составила $234 млн.

В частности, благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре для товаров украинского экспорта, прежде всего, металлургии, в течение прошлого месяца центробанк купил $285,33 млн, в том числе $62 млн посредством интервенций в форме запроса лучшего курса, и продал $51,3 млн, в том числе посредством интервенций в форме запроса лучшего курса.

В числе отрицательных факторов Нацбанк назвал платежи правительства и центробанка в пользу МВФ в сумме $448,7 млн, а также расходы на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в сумме $50,1 млн, в том числе $12,3 млн - на обслуживание валютных ОВГЗ.

По данным НБУ, уровень резервов по состоянию на 1 августа 2017 года покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и Нацбанка.

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