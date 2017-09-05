Южно-Украинский энергокомплекс перешел на режим жесткой экономии воды из-за критически низкого притока в Южном Буге

Южно-Украинский энергокомплекс с 31 августа перешел на режим жесткой экономии воды из-за критически низкого притока в Южном Буге, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Указание главного инженера обособленного подразделения "ЮУАЭС" продиктовано сложной и опасной ситуацией с водообеспечением в бассейне Южного Буга и принято в ответ на письмо Южно-Бугского бассейнового управления водных ресурсов (БУВР) Государственного агентства водных ресурсов Украины", - говорится в сообщении.

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По информации "Укргидрометцентра" на р. Южный Буг и ее притоках сейчас наблюдается очень низкая водность (21-27% от нормы).

"Цехам и подразделениям ОП ЮУАЭС предписано четко придерживаться норм потребления химобессоленной воды, используемой в процессе работы АЭС, не превышать норм потребления питьевой воды, ограничить до минимально необходимого ее использование для уборки территории и полива зеленых насаждений, ограничить подпитку фонтанов, находящихся на территории предприятия", - отмечают в "Энергоатоме".

По данным компании, если метеоситуация не изменится, запасы речных водохранилищ будут исчерпаны уже к концу этой недели.

"При условии дальнейшей низкой водности, согласно действующему законодательству, возможно, будет принято решение об ограничении водозобора, кроме питьевого, для всех водопользователей, о сработке рыбохозяйственных прудов в бассейне реки и реализации других мероприятий для стабилизации ситуации", - добавляют в пресс-службе.

Как отмечают в компании со ссылкой на специалистов БУВРа, в дальнейшем решить проблему критического вододефицита в низовье Южного Буга сможет поднятие уровня Александровского водохранилища до проектной отметки 20,7 м. "Накопленного запаса воды (после поднятия уровня водохранилища – ИФ) должно хватить для водообеспечения населения и народнохозяйственных нужд Николаевской области на весь меженный период, что снизит до минимума вероятность возникновения вододефицита в нижнем течении реки", - резюмируют в компании.

Как сообщалось, в августе "Энергоатом" перевела Александровское водохранилище при Южно-Украинском энергокомплексе в режим транзитного пропуска из-за критически низкого притока воды в Южном Буге.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.