Нефть растет в ходе торгов

Цены на нефть эталонных марок растут во вторник, а бензин в США дешевеет на ожиданиях возобновления работы нефтеперерабатывающих предприятий в стране после урагана "Харви".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:02 кв во вторник выросла на $0,39 (0,75%) - до $52,73 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,68 (1,44%) - до $47,97 за баррель.

В ближайшие дни ожидается возобновление работ на американских НПЗ и открытие трубопроводов, закрытых из-за последствий урагана "Харви".

В частности, накануне о своей готовности в скором времени перезапустить предприятия объявили компании Citgo Petroleum и Marathon Petroleum.

Тем временем во вторник Colonial Pipeline, оператор важнейшего трубопровода, по которому бензин поступает из Техаса на восточное побережье США, заявила о том, что поставки могут возобновиться уже сегодня.

Фьючерсы на бензин с поставкой в октябре опускались до минимального за неделю уровня $1,6579 за галлон, снижение цены с пятницы достигло 5,2%. Ранее они достигали рекордных отметок за два года.

"Постепенно цены на продукты нефтепереработки опустятся до уровней, где они находились до урагана", - говорит глава консалтинговой компании Resource Economist Эхсан Уль-Хак.