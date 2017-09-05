Экономика

13:37 05.09.2017

Дело о налогах главы Минфина закрыто в связи с отсутствием состава преступления – адвокат

Уголовное производство о полноте уплаты налогов министром финансов Александром Данилюком закрыто в связи с отсутствием состава уголовного преступления, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат министра Виталий Наум во вторник.

"Соответствующие сведения также внесены в Единый реестр досудебных расследований", – отметил адвокат.

Он подчеркнул, что на все вопросы Генеральной прокуратуры были даны ответы и необходимые документы.

Ранее во вторник в СМИ появилась информация со ссылкой на источник в Генпрокуратуре, что производство якобы не закрыто, а приостановлено на два месяца, которые даны главе Минфина на поиск документов.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 18 июля принял определение о назначении ГФС внеплановой документальной проверки А.Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы. Документ был принят по ходатайству прокурора департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры в связи с депутатским обращением. Согласно тексту определения в реестре судебных решений, этот департамент осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 4 июля 2017 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов).

До этого народный депутат из коалиционной фракции партии "Народный фронт" Татьяна Черновол сообщила о подаче депутатского обращения генпрокурору Юрию Луценко с просьбой расследовать имеющиеся, по ее мнению, существенные расхождения между доходами и расходами А.Данилюка в 2010-2014 годах, когда он возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при администрации президента. "Министр финансов Данилюк финансируется Левочкиным (экс-глава Администрации президента, сейчас – народный депутат)", – заявила Т.Черновол на своем персональном сайте.

В свою очередь глава Минфина категорически отверг обвинения в неуплате налогов, объяснив расхождения между его доходами и расходами в 2010-2014 гг. своей работой в частном бизнесе в предыдущие годы. Он обжаловал определение суда, считая незаконным действия прокуратуры и судьи, но одновременно попросил ГФС максимально быстро провести его налоговую проверку, чтобы не создавать угрозу выпуску еврооблигаций, переговорам с МВФ и бюджетному процессу.

А.Данилюк пояснил открытие этого дела сопротивлением, которое оказывается ведомством в его борьбе с различными силами.

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