ГФС оценивает экономический эффект от введения СМКОР в 10,5 млрд грн

Автоматизированная система мониторинга оценки степени рисков (СМКОР) в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) с начала полноценной работы позволила дополнительно начислить в госбюджет 3,5 млрд грн, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).

Согласно сообщению на сайте ведомства, экономический эффект от работы системы в тестовом режиме с апреля по июль составил 7 млрд грн.

Количество заблокированных налоговых накладных (НН) сократилось с 1,1% по состоянию за первую декаду июля до 0,5%, или 201 тыс. НН по состоянию на 1 сентября. С 3 июля, когда СМКОР заработала в штатном режиме, остановлена регистрация налоговых накладных/расчетов корректировки (НН/РК) на 3,1 млрд грн. За это время зарегистрировано около 40,6 млн НН/РК на сумму налога на добавленную стоимость (НДС) более 225,3 млрд грн.

"Сравнительный анализ свидетельствует, что бизнес все-таки может отвечать четко определенным в приказе Минфина критериям, а значит, регистрировать свои накладные. Заявления отменить систему блокирования не имеют оснований", – цитирует пресс-служба исполняющего обязанности главы ГФС Мирослава Продана.

По данным ведомства, на 1 сентября комиссия ГФС приняла к рассмотрению около 103,7 тыс. уведомлений на подтверждение реальности проведенных операций по остановленным НН. При этом решения приняты по 91,6 тыс. накладных, из которых 63,3 тыс. – положительные.

В то же время в ГФС признают, что система требует усовершенствования. "Сейчас необходимо рассмотреть вопрос о единой комиссии при ГФС вместо ныне действующих двух, решение которой плательщики и смогут обжаловать в суде", – отметил М.Продан.

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с 1 июля 2017 года заработала автоматическая регистрация НН в Едином реестре налоговых накладных. Однако ГФС получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.

Ранее Минфин сообщал, что в отношении заблокированных налоговых накладных система срабатывала по двум критериям: "пересорт" товаров – несоответствие объема или отсутствие приобретения товара при его реализации, а также отсутствие лицензий на право предприятия производить, экспортировать, импортировать, совершать оптовую или розничную торговлю подакцизными товарами.

По данным ведомства, за первую декаду июля система заблокировала регистрацию 1,1% почти из 3,7 млн НН. К 25 июля количество заблокированных накладных сократилось до 0,97%, а на начало августа – до 0,83% от всего количества поданных налоговых накладных. За первую декаду августа количество приостановленных НН сократилось до 0,64%.

При блокировке налогоплательщик имеет право в течение 365 дней подать в ГФС документы, подтверждающие реальность совершенной операции. В свою очередь, комиссия ГФС обязана в течение пяти дней после приема документов принять решение о регистрации или нерегистрации налоговой накладной/расчета корректировки. Отказ в регистрации налогоплательщик может обжаловать в течение 10 дней.