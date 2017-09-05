Кабмин решил перечислять "газсбытам" 2,5% маржи от поставки газа населению исключительно "живыми" деньгами

Кабинет министров Украины установил механизм, при котором поставщики газа населению в рамках механизма специальных обязательств (PSO, "газсбыты") будут получать со специальных счетов на обычные распредсчета причитающиеся им 2,5% маржи исключительно "живыми" деньгами.

Соответствующая норма закреплена постановлением Кабмина №667 от 23 августа, накануне обнародованным на правительственном веб-портале.

Читайте также новости на сайте Энергореформа

Документ предусматривает, что при расчете норматива перечисления средств "газсбыту", будет применяться специальный поправочный коэффициент, зависящий от того, какая часть поставленного в прошлом месяце газа покрывалась субсидиями.

Так, при покрытии субсидиями 50% стоимости поставленного населению газа, "газсбыты" смогут получить на свои распределительные счета 5% от общей суммы поступивших "живых" денег, а при покрытии льготами 80% стоимости – 12,5% от поступивших "живых" денег.

В свою очередь НАК "Нафтогаз Украины", комментируя на своей странице в соцсети "Фейсбук" принятую норму, отметила, что бизнес "газбытов" на сегодня является идеальным с точки зрения отсутствия ответственности и рисков.

"Фактически Кабмин своим решением превратил спецсчета, на которых ранее банками автоматически расщеплялись средства согласно нормативу, на обычные текущие счета. Теперь газсбыты смогут по своему усмотрению распоряжаться средствами на спецсчетах. Раньше, если человек оплатил природный газ, его средства автоматически расщеплялись по формуле между поставщиком, "Нафтогазом", операторами ГТС и газораспределительных сетей. Теперь газсбыты могут по своему усмотрению использовать полученные средства. Что-то заставляет нас думать, что платежи, в том числе и в бюджет, станет меньше", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с аналогичной инициативой Министерство экономического развития и торговли Украины выходило еще в июне, однако тогда документ был раскритикован и отозван.

Предприятия группы "РГК" за период с апреля 2016 года по апрель 2017 года реализовали населению газ общей стоимостью 48,697 млрд грн. Из этой суммы 32,56 млрд грн было покрыто за счет субсидий и льгот, что составляет 66,9% от общей стоимости поставленного населению газа.