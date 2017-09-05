Экономика

13:04 05.09.2017

Предприятия в 2017г перечислили 929,252 млн грн дивидендов на корпоративные права государства

Предприятия, в которых есть корпоративные права государства, в 2017 году перечислили в бюджет 929,252 млн грн дивидендов и части чистой прибыли по итогам работы за предыдущий год, сообщает Фонд государственного имущества (ФГИ).

Как отмечается в сообщении, в ТОП наибольших плательщиков дивидендов вошли "Турбоатом", "Центрэнерго", Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект", Научно-технический комплекс "Электроприбор", "Николаевоблэнерго", "Тернопольоблэнерго".

"Фондом государственного имущества обеспечено высокий уровень поступлений дивидендов в госбюджет даже при условии уменьшения в 2017 году Кабинетом министров базового норматива отчислений части прибыли, которая направляется на выплату дивидендов с 75% до 50%", – отмечается в сообщении ведомства.

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