Предприятия в 2017г перечислили 929,252 млн грн дивидендов на корпоративные права государства

Предприятия, в которых есть корпоративные права государства, в 2017 году перечислили в бюджет 929,252 млн грн дивидендов и части чистой прибыли по итогам работы за предыдущий год, сообщает Фонд государственного имущества (ФГИ).

Как отмечается в сообщении, в ТОП наибольших плательщиков дивидендов вошли "Турбоатом", "Центрэнерго", Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект", Научно-технический комплекс "Электроприбор", "Николаевоблэнерго", "Тернопольоблэнерго".

"Фондом государственного имущества обеспечено высокий уровень поступлений дивидендов в госбюджет даже при условии уменьшения в 2017 году Кабинетом министров базового норматива отчислений части прибыли, которая направляется на выплату дивидендов с 75% до 50%", – отмечается в сообщении ведомства.