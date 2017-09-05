Количество договоров страхования "Зеленая карта" за 7 мес. сократилось на 5,68%, премии выросли на 1%

Количество договоров международного страхования "Зеленая карта", заключенных полными членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе-июле 2017 года сократилось на 5,68% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 400,427 тыс., сообщается на сайте бюро.

Вместе с тем, по его данным, сумма начисленных страховых премий возросла на 1,72% - до 611,9 млн грн.

Размер возмещений, уплаченных по требованиям за январь-июль, увеличился на 7,9% - почти до EUR 6,832 млн, количество требований выросло на 0,17% - до 2,908 тыс.

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Его членами являются 56 страховых компаний, в том числе полными членами бюро, имеющими право заключать договоры "Зеленая карта" - девять компаний.