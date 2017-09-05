Мариупольский порт в январе-августе сократил перевалку грузов на 14,8%

Мариупольский морской порт (Донецкая обл.) в январе-августе 2017 года сократил перевалку грузов на 14,8% по сравнению с январем-августом 2016 года - до 4,231 млн тонн.

Согласно оперативной информации госпредприятия "Администрация морских портов Украины", за этот период порт сократил перевалку экспортных грузов на 4,2% – до 3,638 млн тонн, импортных – увеличил в 4,3 раза – до 556 тыс. тонн, не переваливал транзитные грузы и значительно сократил перевалку каботажных – до 34 тыс. тонн.

По номенклатуре грузов порт за январь-август 2017 года увеличил перевалку наливных грузов в 2,2 раза - до 73,6 тыс. тонн, сухих сыпучих – сократил на 32,2%, до 1,22 млн тонн, тарно-штучных - на 6,3%, до 2,938 тыс. тонн.

Как сообщалось, Мариупольский порт в январе-июле 2017 года сократил перевалку грузов на 2,6% по сравнению с январем-июлем 2016 года - до 3,944 млн тонн. Порт нарастил перевалку экспортных грузов на 3,8% – до 3,358 млн тонн, импортных – почти в восемь раз, до 555 тыс. тонн, не переваливал транзитные грузы и значительно сократил перевалку каботажных – до 30 тыс. тонн.

Мариупольский морской порт входит в ряд крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Территория порта составляет 73,2 га, длина причальной линии – 4,2 км.