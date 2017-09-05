Экономика

11:26 05.09.2017

Одесский морпорт в январе-августе сократил грузоперевалку на 2%

Одесский морской порт в январе-августе 2017 года перевалил 13,783 млн тонн грузов, что на 2% меньше, чем за январь-август 2016 года.

Согласно оперативным данным Администрации морских портов Украины, за восемь месяцев порт снизил перевалку экспортных грузов на 6,3% - до 11,565 млн тонн, импортных – увеличил на 21,5%, до 2,69 млн тонн, транзитных сократил на 2,8%, до 1,536 млн тонн, каботажных перевалил 60 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов возросла на 0,4% - до 1,532 млн тонн, тарно-штучных сократилась на 7,8% - до 8,03 млн тонн, сухих - увеличилась на 6%, до 6,291 млн тонн.

Как сообщалось, Одесский порт в январе-июле 2017 года перевалил 13,783 млн тонн грузов, что на 1,3% больше, чем за январь-июль 2016 года. Порт снизил перевалку экспортных грузов на 4,2% - до 10,066 млн тонн, импортных – увеличил на 20%, до 2,288 млн тонн, транзитных – на 19,2%, до 1,369 млн тонн, каботажных перевалил 60 тыс. тонн.

Одесский порт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.

В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии – более 8 км.

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