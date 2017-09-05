Порт "Южный" в январе-августе увеличил грузоперевалку на 6,7%

Морской порт "Южный" (Одесская обл.), крупнейший по объемам перевалки морской порт Украины, в январе-августе 2017 года увеличил перевалку грузов на 6,7% по сравнению с январем-августом 2016 года – до 28,33 млн тонн.

Согласно оперативным данным ГП "Администрация морских портов Украины", за восемь месяцев порт нарастил перевалку экспортных грузов на 8% - до 21,57 млн тонн, импортных – на 30%, до 3,7 млн тонн, транзитных - на 1,4%, до 3,03 млн тонн, а каботажных значительно сократилась - с 734 тыс. тонн, до 4,2 тыс. тонн.

По номенклатуре грузов порт за указанный период снизил перевалку наливных грузов на 13,4% - до 2,33 млн тонн, но увеличил сухих сыпучих грузов на 8,9% – до 25,19 млн тонн, а тарно-штучных - на 11,6%, до 0,8 млн тонн.

Как сообщалось, в январе-июле 2017 года порт "Южный" увеличил перевалку грузов на 6,4% по сравнению с январем-июлем 2016 года – до 25,29 млн тонн. Перевалка экспортных грузов выросла на 7,5% - до 19,37 млн тонн, импортных – на 31,1%, до 3,29 млн тонн, тогда как перевалка транзитных сократилась на 5% - до 2,61 млн тонн, а каботажных – в 16,4 раза, до 0,03 млн тонн.

Порт "Южный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км. Порт располагает шестью собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: морской нефтетерминал "Пивденный", терминал ООО "Трансбункер-Юг" по перевалке нефтепродуктов, группа "ТИС", специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ".