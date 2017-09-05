Морские порты Украины в январе-августе нарастили грузоперевалку на 1,6%

Морские порты Украины в январе-августе 2017 года перевалили 86,95 млн тонн грузов, что на 1,6% выше показателей аналогичного периода 2016 года, свидетельствуют оперативные данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

"2017 год начался положительным приростом объемов грузоперевалки, и портовая отрасль держит эту динамику уже восемь месяцев - она пока незначительна, но главное, стабильная. Категории грузов, обеспечивающих ее, также неизменны - это зерно и руда на экспорт и угля на импорт. В то же время, мы ставим себе в качестве цели рост объема грузооборота, это будет обеспечено, прежде всего, постоянным наращиванием реализованных проектов в портах страны, открытием новых направлений движения, привлечением новых партнеров и инвесторов", - цитируется в пресс релизе АМПУ ее руководитель Райвис Вецкаганс.

Перевалка экспортных грузов в морских портах Украины за отчетный период составила 66,2 млн тонн (рост на 2,4% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года), импортных – 12,26 млн тонн (увеличение на 16,3% по сравнению с данными за 2016 год).

В структуре экспорта традиционно превалирует перевалка зерновых (26,33 млн тонн, + 14%) и рудных грузов (43,7 млн тонн, - 9,2%). Перевалка продукции горно-металлургического комплекса составила 9,05 млн тонн ( -19,3%), растительных масел - 3,66 млн тонн (+ 33,2%).

"Наибольший рост в структуре импорта традиционно показывает уголь, перевалка которого составила 3,27 млн тонн (+ 39,2%) - отечественные энергокомпании продолжают поставлять энергоносители для обеспечения энергетической независимости страны. Кроме того, сохраняют значительную положительную динамику показатели импорта нефтепродуктов", - говорится в сообщении АМПУ.

Перевалка транзитных грузов составила 7,49 млн тонн, что на 3% больше показателей предыдущего года. Наибольшую долю в транзитном грузообороте составил уголь, - 2,86 млн тонн, и рост был отмечен более чем в два раза.

Перевалка каботажа составила 0,99 млн тонн, что на 68,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Наибольшие объемы перевалки традиционно демонстрируют порты "Южный" - 28,33 млн тонн (+ 6,7% к показателям за аналогичный период прошлого года), Одесса – 15,85 млн тонн (- 2%), Николаев – 15,14 млн тонн (+ 5,6%), "Черноморск" - 11,17 млн тонн (+ 6,5%). Перевалка контейнеров зафиксирована практически на уровне прошлого года: 388 тыс. ТЕU, что составляет 99,6% от показателей аналогичного периода 2016 года.