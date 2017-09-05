Минфин отчитался о 50,6 млрд грн возмещенного НДС с начала 2017г

Министерство финансов Украины отчиталось о возмещении 50,6 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС) за время работы нового порядка его возмещения, сообщило ведомство на своем сайте.

По данным Минфина, с 1 апреля, когда заработала система автоматического возмещения НДС, в реестр поступило 17,429 заявок на общую сумму 62,7 млрд грн, из которых возмещено 34,4 млрд грн. При этом отказано в бюджетном возмещении и/или находится на обжаловании на 359,5 млн грн. Кроме того, направлены уведомления об отказе в принятии налоговой декларации или уточняющего расчета на 12,4 млрд грн.

"С 1 апреля 2017 года успешно работает система автоматического возмещения НДС. Бизнес получил возможность планировать расходы и процессы и рассчитывать на регулярное возмещение уплаченного НДС", – говорится в сообщении Минфина.

Как уточняет Минфин, остаток составляет 10,5 млрд грн, из которого наибольшая часть по заявкам, поступившим в августе (10,2 млрд грн). Остаток по заявкам за апрель составил 5,3 млн грн, за май – 20,8 млн грн, за июнь – 34,4 млн грн, за июль – 301,5 млн грн.

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с 1 января 2017 года заработал новый порядок бюджетного возмещения НДС.

А 1 апреля Минфин запустил электронный реестр возмещения НДС. По словам министра финансов Александра Данилюка, 50-60% всей коррупции в Государственной фискальной службе было связано именно с непрозрачным возмещением этого налога предпринимателям, поскольку данный процесс никто не мог контролировать, и ни у кого, "кроме ограниченного круга государственников" ГФС, не было доступа к информации.