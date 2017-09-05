"Укрзализныця" обязуется обеспечить перевозку соли и стройгрузов для подготовки дорог к зиме

ПАО "Укрзализныця", Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" и ГП "Артемсоль" 4 сентября подписали меморандум о сотрудничестве в целях выполнения государственных задач.

Согласно сообщению "Укрзализныци" меморандум подписал ее руководитель Евгений Кравцов и руководители ГАК "Автодороги Украины" и "Артемсоль" Роман Косинский и Виктория Луценко.

В частности, сотрудничество между госкомпаниями будет способствовать обеспечению перевозок железнодорожным транспортом соли и материалов для строительства автомобильных дорог, усилению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Украины в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

По словам Е.Кравцова, такое сотрудничество способствует слаженной и конструктивной работе между компаниями, что позволит зимой безопасно передвигаться по автодорогам Украины.

"Ближайшие 2-2,5 месяца важнейшие для подготовки "Укравтодора" к работе в неблагоприятных погодных условиях. Госпрограмма перевозок строительных грузов будет выполнена. Для эффективного использования железнодорожного подвижного состава совместно разработаем график перевозок. Мы приложим максимальные усилия, чтобы хватило вагонов для подготовки дорожного хозяйства Украины к работе в осенне-зимний период", - отметил он.

Руководитель "Укрзализныци" также отметил, что дефицит вагонов часто искусственно создают сами клиенты железной дороги из-за того, что заказывают вагонов больше, чем способны нагрузить и выгрузить.

"Надеюсь, что участники транспортного рынка эффективнее использовать подвижной состав и планировать свои заказы в соответствии с реальными возможностями", - отметил он.

В свою очередь руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак заверил, что "Укравтодор" готов к оперативному взаимодействию с железной дорогой.

"Есть уверенность в том, что все структурные подразделения ГАК "Автомобильные дороги Украины" будут обеспечены противогололедными материалами. Благодаря прямым контрактам на поставку с ГП "Артемсоль" и прямым контрактам на перевозки с ПАО "Укрзализныця" мы обеспечим оперативность и эффективность работы", - сказал он.

По данным "Укрзвлизныци" в январе-июле 2017 года в пределах Украины железнодорожным транспортом перевезено 440 тыс. тонн соли, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Всего в течение 2016 года железная дорога перевезла 724 тыс. тонн соли.