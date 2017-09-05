Экономика

10:41 05.09.2017

Азербайджан в августе снизил добычу нефти до 735 тыс. б/с

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в августе 2017 года составил 734,8 тыс. баррелей, сообщило министерство энергетики республики.

"Ежесуточный объем добычи нефти в августе в Азербайджане составил 734,8 тыс. баррелей, из которых 704 тыс. баррелей пришлось на нефть, 30,8 тыс. баррелей - на конденсат", - отмечается в сообщении.

В январе 2017 года в Азербайджане суточная добыча нефти составляла 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс. баррелей, в марте - 733,3 тыс. баррелей, в апреле - 781,1 тыс. баррелей, в мае - 785,3 тыс. баррелей, в июне - 793,7 тыс. баррелей, в июле - 796,7 тыс. баррелей.

По данным Минэнерго, ежесуточный объем экспорта нефти из Азербайджана в августе текущего года равнялся 617,6 тыс. баррелей, конденсата - 30,8 тыс. баррелей, нефтепродуктов - 6,6 тыс. баррелей.

Согласно договоренностям ОПЕК+, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки - до менее 800 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в январе-августе 2017 года выполнял взятые на себя обязательства по сокращению добычи.

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