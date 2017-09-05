Фондовые индексы АТР меняются разнонаправленно, рынок оценивает ситуацию вокруг КНДР

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно во вторник, инвесторы продолжают оценивать риски, связанные с ситуацией вокруг КНДР.

Японский индекс Nikkei 225 упал в ходе торгов на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 потерял менее 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite - также 0,2%.

Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы "беспрецедентной мощности". Как сообщило Центральное телеграфное агентство страны, воскресные испытания, первые с 2016 года, были "абсолютно успешными".

Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить экономические санкции и прекратить торговлю со странами, ведущими дела с КНДР, а министр обороны США Джеймс Маттис заявил журналистам, что у США есть "множество военных вариантов" ответа на действия Северной Кореи.

"Геополитические риски заставляют инвесторов фиксировать прибыли после впечатляющего ралли, которое мы наблюдали ранее в этом году, - цитирует агентство аналитика First Shanghai Securities Линуса Ипа. - Война, конечно, маловероятно, однако фиксация прибылей ограничивает потенциал к росту рынка в краткосрочной перспективе".

Котировки акций южнокорейских авиакомпаний, резко снизившиеся в понедельник, дорожают в ходе торгов. Стоимость бумаг Asiana Airlines поднялась на 0,6%, Korean Air - на 0,3%.

Акции Samsung Electronics подорожали на 1,2% на оптимизме относительно продаж новой модели смартфона - Galaxy Note 8.

Японский рынок падает на фоне укрепления иены, негативно сказывающегося на котировках акций экспортеров.

Бумаги Sony подешевели на 1,6%, SoftBank - на 1,7%, Sharp - на 5%.

Индикатор деловой активности в сфере услуг Японии - индекс Japan Nikkei - в августе снизился с июльских 52 пунктов до 51,6 пункта, что является минимальным уровнем с февраля.

Тем временем, в Китае индикатор активности в сфере услуг, рассчитываемый Caixin совместно с Markit, вырос в августе до максимальных за три месяца 52,7 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее.

Акции гонконгского девелопера China Vanke подорожали в ходе торгов на 4,6% на информации о том, что общая стоимость проданных им домов в январе-августе 2017 года была на 47% выше, чем за тот же период годом ранее.