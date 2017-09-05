Львовская ОГА выступает против объединения госшахт в одну компанию

Львовская областная государственная администрация выступает против объединения государственных шахт в одну компанию, заявил директор департамента ТЭК и энергосбережения ОГА Михаил Мельник в интервью "Урядовому курьеру".

"Мы во Львовской ОГА критически относимся к такой инициативе, когда отдельные предприятия превращаются на производственные подразделения. В дискуссиях выступаем за то, чтобы в каждую шахту вложить деньги, модернизировать ее. В государстве реализуется реформа по децентрализации, а создание национальной угольной компании – это, наоборот, централизация", - цитирует его издание.

Как сообщалось, в конце мая Кабинет министров одобрил стратегию развития угольной отрасли, предусматривающую создание национальной угольной компании, которая должна объединить все государственные шахты.