UTC покупает Rockwell Collins за $23 млрд

Американский инжиниринговый концерн United Technologies Corp. (UTC) договорился о покупке производителя авиационного электронного оборудования Rockwell Collins, советы директоров двух компаний одобрили сделку.

В рамках сделки цена акции Rockwell Collins составит $140, из них $46,67 будет уплачено акциями и $93,33 - наличными, говорится в сообщении компаний.

На закрытие основной сессии 29 августа, перед тем как стало известно о сделке, курс акций компании равнялся $130,74, капитализация составляла $21,2 млрд. Таким образом премия составит 18%.

Акции Rockwell подорожали на 40% с начала 2017 года, одной из причин стали слухи об интересе UTC к компании.

Объявленная сделка - крупнейшая за всю историю в аэрокосмической отрасли.

Как писала The Wall Street Journal, поглощение Rockwell повысит значимость UTC в качестве поставщика компонентов для ведущих аэрокосмических концернов мира - Boeing и Airbus. Кроме того, после этой сделки концерн может рассмотреть вариант с выделением авиационного оборудования в независимую компанию.

Среди производителей авиационных компонентов продолжается активная консолидация - сделка UTC и Rockwell Collins будет уже третьей менее чем за год. Несколько месяцев назад Rockwell завершила поглощение B/E Aerospace, производящей предметы интерьера для салонов и санузлов самолетов, за $8,6 млрд. Ранее в этом году французский поставщик авиационных двигателей Safran договорился о покупке французского производителя компонентов Zodiac за 8,7 млрд евро (включая долг).

UTC объединяет ряд компаний, поставляющих продукцию и услуги для аэрокосмической и строительной отраслей: производителя лифтов и эскалаторов Otis, авиадвигателей Pratt & Whitney, систем жизнеобеспечения Hamilton Sundstrand, кондиционеров и отопительных систем Carrier, подразделение разработки средств пожарной безопасности UTC Fire & Security, энергомашиностроительное подразделение UTC Power. Предприятия компании работают примерно в 70 странах.

United Technologies Aerospace Systems входит в топ-20 поставщиков компонентов для всех основных авиалайнеров и Boeing, и Airbus.

Штат UTC по всему миру насчитывает более 200 тыс. человек, годовая выручка превышает $57 млрд.