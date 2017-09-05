ЕБРР может организовать для "ArcelorMittal Кривой Рог" синдицированный кредит EUR350 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может организовать ArcelorMittal Group долгосрочный кредит на сумму до EUR350 млн для финансирования капитальных инвестиций на Криворожском горно-металлургическом комбинате "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР).

Как говорится в сообщении банка на его сайте, соответствующий вопрос совет директоров ЕБРР планирует рассмотреть 4 октября этого года.

В документе указывается, что проект направлен на поддержку инвестиционной программы ArcelorMittal на АМКР в размере $1,1 млрд, и средства кредита должны повысить конкурентоспособность, энергоэффективность и экологические показатели украинского предприятия.

ЕБРР уточняет, что заемщиком выступает холдинговая компания ArcelorMittal S.A. (Люксембург) – крупнейшая мировая интегрированная горно-металлургическая компания с выручкой $57 млрд в 2016 году, которая затем предоставит заем ПАО "АМКР", в котором ей принадлежит 95,13% акций.

Согласно сообщению, непосредственно ЕБРР намерен выделить заемщику необеспеченный кредит EUR200 млн, а остальные около EUR150 млн будут синдицированы с другими коммерческими кредиторами.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По итогам работы ПАО в 2016 году чистый доход АМКР от реализации продукции составил 52,96 млрд грн, чистая прибыль - 2,70 млрд грн.