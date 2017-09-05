Европейские индексы снизились в понедельник на новостях из КНДР

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в понедельник в минусе из-за усиления напряженности на Корейском полуострове.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,5%, до 374,2 пункта. До этого индикатор рос три сессии подряд.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,36%, французский CAC 40 - на 0,38%, германский DAX - на 0,33%. Индекс ведущих компаний еврозоны Stoxx 50 потерял 0,39%.

Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы "беспрецедентной мощности". Как сообщило Центральное телеграфное агентство страны, воскресные испытания, первые с 2016 года, были "абсолютно успешными". Энергия подземного взрыва вблизи полигона Пунгери на северо-востоке КНДР была примерно в шесть раз сильнее, чем при ядерных испытаниях год назад, передает метеорологическая служба Южной Кореи.

Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить экономические санкции и прекратить торговлю со странами, ведущими дела с КНДР, а министр обороны США Джеймс Маттис заявил журналистам, что у США есть "множество военных вариантов" ответа на действия Северной Кореи.

Акции золотодобывающих компаний выросли в цене вслед за подъемом стоимости золото до максимума за 11 месяцев: Fresnillo Plc прибавила 2,9%, Randgold Resources - 1,9%, Polymetal International - 3,5%.

Цена бумаг швейцарской фармкомпании Novartis AG уменьшилась на 1%. Компания объявила об уходе в отставку гендиректора Джозефа Хименеса в начале 2018 года. С 1 февраля его сменит Васант Нарасиман, который сейчас возглавляет департамент разработки лекарственных препаратов и занимает пост главного медицинского директора Novartis.

В то же время капитализация германской фармацевтической Stada Arzneimittel AG подскочила на 3,3% на сообщении, что фонды Bain Capital и Cinven повысили выплаты миноритариям в связи с ожидаемым поглощением до 74,4 евро (премия 12%).

Курс акций нидерландской Gemalto, одного из крупнейших производителей sim-карт в мире, рухнул на 10%, до минимума с января 2012 года. Инвесторы продолжают реагировать на пятничную финансовую отчетность компании и задержку публикации новой стратегии.

Рыночная стоимость Fiat Chrysler Automobiles (FCA) уменьшилась на 1,3% на торгах в Милане после того, как ее глава Сергио Маркьонне заявил, что не планирует крупных сделок.

Британская компания Reckitt Benckiser, производитель широкого ассортимента потребительской продукции, потеряла 1,2% капитализации. Ранее компания объявила об уходе из команды сразу четырех топ-менеджеров, отвечавших за сегменты IT, HR, а также развивающиеся рынки и развитие глобальных категорий. Все четверо были членами исполнительного совета Reckitt, состоящего из 10 человек.