Антирейдерские аграрные штабы за две недели работы получили 130 обращений

Антирейдерские аграрные штабы запущенные по всей Украине с 15 по 31 августа получили 130 обращений, из которых 21 касается вопросов рейдерства.

"Штабами фиксировалось двойное подписание договоров аренды, двойная регистрация договоров аренды, подписание договоров аренды на "мертвых душ", кража урожая, засев чужих полей, нанесение телесных повреждений. Случаи рейдерства из этого перечня - единичные. Наиболее частые случаи – бандитизм", - сказала заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

По ее словам, за период работы антирейдерских аграрных штабов было возбуждено пять уголовных дел.

"В целом за время работы Комиссии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации мы направили в правоохранительные органы около 20 обращений, касающихся рейдерских действий", - отметила Е.Сукманова.

В министерстве сообщили, что за две недели работы штабов мобильные группы доступа к бесплатной правовой помощи Минюста осуществили 338 выездов в отдаленные районные центры и поселки.

"Наиболее горячими регионами по количеству обращений и нарушений является центральная Украина - Херсонская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская области, не зафиксированы обращения - в Закарпатской области", - уточнила замминистра.

Кроме того, по ее словам работа оперативных штабов по недопущению рейдерства может быть переведена на постоянную основу.

"Конечный срок работы штабов – до 15 ноября. Сегодня по результатам заседания рабочей группы под председательством первого вице-премьер-министра Степана Кубива было озвучено предложение сделать такую комиссию постоянной, потому что такие случаи (рейдерства - ИФ) есть не только в аграрном секторе", - отметила Е.Сукманова.

Как сообщалось, Кабинет министров в ходе заседания правительства 9 августа принял решение о создании антирейдерских аграрных штабов, в которые вошли представители Минюста, Госгеокадастра, МВД, Генпрокуратуры и профильных аграрных ассоциаций.

Антирейдерские аграрные штабы созданы с целью оказания юридической, информационной и практической помощи аграриям для защиты от незаконного захвата земли и урожая.

Руководители таких штабов (главы обладминистраций) раз в две недели будут информировать о своей работе Кабмин, Минюст, МВД.

Главы ОГА должны будут отчитаться о результатах своей работы до 15 ноября 2017 года.

Рабочую группу по координации работы оперативных штабов возглавит первый вице-премьер-министр Степан Кубив.