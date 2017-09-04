Киев намерен присоединиться к инициативе CoST по проверке качества дорог

Киев планирует присоединиться к международной инициативе CoST (Construction Sector Transparency Initiative), которая контролирует качество строительства и эффективность использования средств, направленных на строительство дорог.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александра Густелева.

"В Украине международная инициатива CoST присутствует с 2013 года. Сегодня столица и "Киевавтодор" присоединяются к этому проекту. CoST финансируется международными институтами и не подписывает какие-либо финансовые обязательства в Украине, чтобы контроль был полностью независимым", - отметил он.

Согласно пресс-релизу, кроме того, сейчас в Киеве работают механизмы гарантийного ремонта дорог (в течение пяти лет).

"Уже несколько лет у нас существует практика выполнения гарантийных обязательств некоторыми подрядчиками, допустившими какие-то просчеты или другие ошибки. Проспект Бажана - это один из показательных объектов, на котором подрядчик выполняет гарантийный ремонт за свой счет. По нашим подсчетам, стоимость гарантийного ремонта только на этом проспекте составит 35 млн грн", - отметил А.Густелев.

По его словам, аналогичная ситуация сложилась и на Южном мосту.

"Договоренности по ремонту существуют с начала года. К сожалению, подрядчик не мог начать работы, поскольку проходили консультации с иностранными институтами, чтобы выяснить все нюансы предстоящих работ. В консультациях участвовал Институт транспорта Великобритании и известный швейцарский эксперт по вопросам ремонта и строительства дорог Хайнц Эшлиман. Только после консультаций и обследования был начат гарантийный ремонт", - сообщил глава "Киевавтодора".

Как сообщалось, в октябре 2015 года Министерство инфраструктуры, "Укравтодор" и международная инициатива по обеспечению прозрачности в строительной отрасли CoST пописали трехсторонний меморандум о работе CoST в Украине.

Инициатива по прозрачности в строительной отрасли (Construction Sector Transparency Initiative, или CoST) – добровольная многонациональная инициатива, основной целью которой является повышение прозрачности и подотчетности строительных проектов, финансирование которых осуществляется с привлечением бюджетных средств и за счет бюджетного финансирования.