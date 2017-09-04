Повышение стоимости проезда до 5 грн позволит столичному метро частично рассчитаться за э/э

Состоявшееся недавно повышение стоимости проезда в столичном метро с 4 грн до 5 грн позволит КП "Киевский метрополитен" лишь частично погасить платежи за электроэнергию.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, повышение тарифа было обусловлено двумя не зависящими от метрополитена факторами: более чем троекратным ростом стоимости электроэнергии и повышением минимальной заработной платы.

"Электроэнергия у нас была заложена еще в финплане при повышении тарифов с 2 грн до 4 грн в объеме 100 млн грн в год, в 2017 году мы должны заплатить уже 600 млн грн, то есть 500 млн нам неоткуда брать. Перевозим мы порядка 500 млн пассажиров, из которых 25% составляют льготники. Соответственно, повышение стоимости проезда даст нам возможность даже не в полном объеме погасить платежи за электроэнергию", - сказал он.

Как сообщалось, КП "Киевский метрополитен" в 2016 году впервые за последние 15 лет вышло на рентабельную работу и получило 76,1 млн грн чистой прибыли.

"Однако из-за роста стоимости электроэнергии в три раза и увеличения минимальной заработной платы и, соответственно, всех законодательно установленных отчислений, в этом году Киевский метрополитен снова ожидает убыток до 1 млрд грн", – отмечало КП.