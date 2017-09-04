Турпоток из Украины в Абу-Даби за 7 месяцев вырос на 8% - до почти 30 тыс. человек

Поток украинских туристов в Абу-Даби (ОАЭ) по итогам января-июля 2017 года возрос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 28,894 тыс. человек.

Такие данные обнародовала представитель министерства по культуре и туризму эмирата Абу-Даби Светлана Филатова в ходе пресс-тура, организованного туристическим агентством "TUI Ukraine" на базе отеля Bab Al Qasr (Абу-Даби) в конце августа этого года.

В настоящее время эмират Абу-Даби активно развивает туризм и различные варианты туристических программ. Развитие туризма стало особенно актуально в последние годы, так как в ОАЭ ожидают истощения запасов нефти и снижения ее добычи к 2030 году, что заставляет ОАЭ искать другие источники для наполнения бюджета. За годы активной добычи и экспорта нефти ОАЭ, и в частности Абу-Даби, являющемуся столицей и самым большим эмиратом, занимающему 80% страны, удалось сформировать и развить туристическую инфраструктуру, сформировав туристические предложения для разных категорий потребителей – как экскурсионных программ, так и вариантов пляжного отдыха.

С.Филатова отметила, что в настоящее время Абу-Даби располагает большим количеством отелей разной ценовой категории, при этом отельеры эмирата развивают полный комплекс гостиничных услуг, в том числе услуги для бизнес-туризма, проведения конференций и СПА-программы.

По ее словам, Абу-Даби сейчас заинтересован в открытии и развитии новых туристических рынков, в том числе, увеличении турпотока из Украины.

"Мы ожидаем, что рост турпотока из Украины в Абу-Даби в 2017-2018 годах, как минимум, сохранит свою динамику, в том числе благодаря развитию специальных программ крупных туристических операторов", - сказала она.

Абу-Даби – крупнейший эмират ОАЭ, город Абу-Даби – столица ОАЭ, расположен на нескольких островах. С 1958 года Абу-Даби развивает нефтедобычу, являясь центром крупного нефтегазодобывающего региона.

Среди достопримечательностей эмирата одна из крупнейших в мире мечеть шейха Зайеда, город-оазис Эль-Айн, культурные объекты которого внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, парк развлечений Ferrari World, торговый центр Yas Mall площадью 232 тыс. кв. м, поля для гольфа, Соколиный госпиталь, который был создан специально для лечения соколов, один из крупнейших заповедников аравийского полуострова на острове Сир-Бани-Яс, центр пустынной охоты, дрессировки и разведения собак породы салюки (saluki).

В эмирате в настоящее время реализуется проект будущего "эко-города" Масдар, где будут применены современные технологии производства энергии без применения традиционных энергоносителей. Кроме того, на острове Саадият в текущем году откроется художественный музей Лувр Абу-Даби, в коллекцию которого войдут экспонаты различных эпох и цивилизаций также из Центра Жоржа Помпиду, Версаля, и будут демонстрироваться картины Пикассо, Гогена, Мане, Магритта, Беллини.