Гендиректор "JTI Украина": Мы рассчитываем на среднесрочную стратегию ежегодного повышения акцизов на 20%

Эксклюзивное интервью генерального директора компании "JTI Украина" Виктора Веклича агентству "Интерфакс-Украина"

Какая сейчас ситуация с дистрибуцией сигарет? Ваша компания подписала договора с несколькими розничными сетями, насколько сложно проходил процесс переговоров с ними?

Сейчас у нас нет проблем с дистрибуцией. Перебои в работе компании Tedis Ukraine в апреле-мае 2017 года существенно повлияли на работу нашей компании и всей отрасли. Дистрибьютор был практически парализован, мы не могли удовлетворить потребительский спрос. Кризис возник достаточно внезапно, большинство складов Tedis Ukraine были заблокированы, их операционная деятельность была остановлена. Отсутствие полноценной реализации сигарет дистрибьютором привела к проблемам с оплатой за продукцию нашего производства. В мае мы, чтобы хоть каким-то образом уменьшить риски, негативное влияние этой ситуации, начали заключать соглашения о прямых поставках. Безусловно, это было выгодно нам и тем партнерам, у которых были трудности с получением продукции. Да и потребители от этого выиграли. Переговоры не были сложными, так как сети тоже были заинтересованы в бесперебойной поставке сигарет.

Насколько прямые контракты спасли вас в тот период и планируете ли вы работать с этим каналом продаж?

В пик кризиса доля прямых продаж достигала более 30%, то есть каждая третья пачка продавалась в сети напрямую. Сегодня этот показатель в пределах 20%. Рано говорить, что мы приняли стратегию наращивания продаж напрямую через торговые сети. Пока мы придерживаемся такого подхода, чтобы нам и партнерам было выгодно сотрудничество, находим взаимоприемлемые решения.

АМКУ ведет расследование о причастности табачных компаний к монопольному положению компании Tedis Ukraine. Вы предоставляли свои пояснения по этому вопросу? Чего они касались?

Мы сотрудничаем с Антимонопольным комитетом Украины в рамках расследования и предоставляем всю запрашиваемую информацию. Наша компания внимательно следит за ситуацией, и все наши действия будут зависеть от ее дальнейшего развития.

Еще в 2015 году Антимонопольный комитет предоставил производителям сигарет рекомендации обнародовать условия отбора контрагентов среди субъектов хозяйствования, которые владеют лицензиями на право оптовой торговли табачными изделиями. Мы обнародовали их в срок.

Кто-то из украинских компаний с лицензией на продажу сигарет смог заключить с вами контракты?

Заниматься дистрибуцией табачных изделий – это непростой бизнес, это не "купи-продай". Нужно понимать специфику табачной отрасли, нужны квалифицированные сотрудники, транспорт, инфраструктура. Были компании, которые хотели покупать небольшое количество продукции и продавать ее в определенных регионах, но эта не та дистрибьюторская модель, которая нам интересна. Нам нужен дистрибутор или дистрибьюторы с развитой инфраструктурой и логистикой, который сможет обеспечить национальное покрытие. Мы выполнили рекомендации АМКУ, разработали свои требования к потенциальным дистрибьюторам, но соответствующих этим требованиям кандидатов пока нет.

Расследования АМКУ такого рода в Украине в отношении дистрибьюторов и табачных производителей – это прецедент в вашей практике? В других странах такая ситуация возможна?

Конечно, возможна. Это свидетельство того, что государственные институции работают. Если есть факты, подозрения, жалобы, то госорганы должны расследовать и сбалансировать ситуацию, чтобы интересы всех участников рынка соблюдались.

Минфин уже обнародовал план повышения акцизов для производителей подакцизной продукции. Какой процент повышения вы считаете оптимальным на 2018 год и почему?

Мы находимся в постоянном конструктивном диалоге с правительством, внутри отрасли у нас тоже согласована позиция по этому вопросу. Я считаю, что акцизную политику нужно рассматривать в рамках тех обязательств, которые Украина взяла на себя по договору об ассоциации с ЕС. Эти обязательства предусматривают гармонизацию акцизов с европейскими, то есть установление их на уровне EUR90 на 1 тыс. сигарет. Есть несколько сценариев, как это сделать. Можно резко повысить акцизы, что, теоретически, позволит "убить сразу двух зайцев": прекратить контрабанду из Украины в ЕС и гармонизировать акцизы с европейскими. Есть менее радикальные подходы, которые предусматривают умеренное повышение с тем, чтобы учитывать экономическую ситуацию в Украине и ту роль, которую играет отрасль для стабильных поступлений в бюджет. Мы приверженцы второй позиции: акцизная политика должна быть умеренной и предсказуемой.

В рамках этой дискуссии "JTI Украина" предлагает принять долгосрочный план повышения акцизных ставок до уровня европейских, который предусматривал бы ежегодное повышение специфической и минимальной ставок акциза на 20%. На мой взгляд, это позволит гармонизировать ставки в течение 8-13 лет, что очень близко к тем срокам, которые понадобились странам Восточной Европы на гармонизацию. При этом такой сценарий не будет шоковым ни для государства, ни для отрасли, ни для потребителей. Мы считаем, что адвалорная составляющая должна оставаться на том уровне, на котором она есть сегодня.

Позитивные изменения в этом направлении уже начались: сейчас идет работа над предсказуемым трехлетним планом повышения ставок. При этом в отличие от предыдущих лет диалог начался заблаговременно, а не перед утверждением бюджета. Мы также приветствуем намерение Минфина повысить специфическую и минимальную ставки акциза без изменения адвалорной. В то же время, Минфин намеревается повысить специфическую ставку в 2018 году почти на 30%. Все же, мы надеемся, что наше предложение относительно уровня роста ставок найдет отклик в Минфине.

С Минфином у нас диалог становится более конструктивным и профессиональным. И мы видим, что намерение прислушиваться к мнению бизнеса есть у всех органов власти.

Есть ли дискуссия относительно уровня адвалорной составляющей акциза?

У нас есть общее видение с Министерством финансов, что расти должна только специфическая ставка. У 90% европейских стран, где присутствует смешанная структура акцизного налога, адвалорная составляющая в последние годы снижалась. Украина снизила адвалор несколько лет назад с 25% до 12%. В прошлом году адвалорная ставка несколько повысилась из-за того, что в расчет ее формулы внесли и НДС. Мы активно разъясняем всем заинтересованным сторонам, начиная от Минфина и заканчивая депутатами, почему важно повышать специфическую ставку, а не адвалорную.

Какой является ценовая ситуация на табачном рынке в 2017 году? Ценовые войны между производителями продолжаются? Насколько выросли цены на сигареты с начала года?

Эта тема – среди топ-вызовов для табачной отрасли. Цены на сигареты в этом году стабилизировались по сравнению с 2015-2016 годами, когда мы находились в состоянии ценовой войны. Средняя цена пачки сигарет на рынке за шесть месяцев 2017 года возросла, примерно, на 10%. Хотя должна была бы вырасти, минимум, на 20%, если бы 40%-е повышение акциза с 1 января 2017 года немедленно передавалось в цену.

Случаи необоснованного занижения цен встречаются до сих пор и риск повторения масштабных ценовых войн остается. Именно поэтому мы приветствуем текущий диалог по разработке механизма предотвращения продажи сигарет по цене ниже экономически обоснованной (себестоимость плюс налоги). Это поможет избежать необоснованного занижения цен и обеспечить стабильность работы отрасли и налоговых отчислений. Мы хотим получить поддержку правительства в том, что разработка такого механизма нужна, потому, что его отсутствие приводит к снижению поступлений в бюджет. На уровне Министерства финансов существует рабочая группа по этому вопросу под руководством Евгения Капинуса, государственного секретаря Министерства финансов.

Кабмин предложил упразднить свои полномочия устанавливать минимальные розничные цены на сигареты, поскольку это противоречит Директиве Совета ЕС 2011/64/ЕС. Какой инструмент во избежание ценовых войн вы видите? Вы обсуждали это с конкурентами по отрасли?

Мы поддерживали введение минимальных розничных цен. Смысл этого инструмента в том, чтобы не допустить искусственного занижения цен для занятия доли на рынке. Для государства же введение минимальных розничных цен – гарантия стабильных поступлений в бюджет. В то же время существуют альтернативные решения, призванные регулировать ценовую политику на рынке. Например, так называемая "повышенная ставка минимального акцизного обязательства". Этот фискальный механизм применяется в странах ЕС и используется как раз в случаях, когда стоимость пачки сигарет в рознице ниже экономически обоснованного уровня. По нашему мнению, подобный механизм мог бы использоваться в Украине.

Конечно, эта концепция обсуждалась в отрасли. Сейчас проходит открытая, профессиональная и конструктивная дискуссия с участием Министерства финансов.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Украина является крупнейшим поставщиком нелегальных сигарет в ЕС. О каких объемах и способах нелегальных поставок идет речь?

К сожалению, наша страна по-прежнему остается источником контрабанды сигарет в Европу. Согласно "Докладу о нелегальной торговле табачной продукцией в странах ЕС", подготовленном консалтинговой компанией KPMG, в 2016 году объем нелегального экспорта из Украины в ЕС составил 5,8 млрд шт. сигарет. А годом ранее он составлял 3,2 млрд. Географическое положение Украины, соседство со странами, где акцизные ставки и, соответственно, цены на сигареты намного выше, являются основной причиной того, что контрабанда из Украины в ЕС была выгодна раньше и остается выгодной сейчас. У Украины есть обязательства достичь минимальных ставок, действующих в ЕС. Когда мы достигнем этих показателей, контрабанда в страны ЕС станет невыгодной. Но пока разница в цене на руку контрабандистам. Для индустрии, как и для государства, это системная проблема.

Какой должна быть стратегия борьбы с теневым рынком со стороны правительства? Как обстоят дела с нелегальным рынком сигарет в Украине?

В последние годы, благодаря слаженной работе табачной отрасли и контролирующих органов, нам удалось снизить показатель нелегального рынка до 1%. Но уже в апреле 2017 года доля нелегального рынка выросла до 1,7%, а в июне 2017 года достигла 2,6%. То есть последние несколько месяцев нелегальный рынок растет. По размеру акцизных ставок Украина приблизилась к Беларуси и Молдове. Именно эти страны были одними из основных источников контрабанды в 2013 году, когда нелегальный рынок табачных изделий в Украине составлял 9,2% общего объема рынка. Это означает, что продолжение непредсказуемой политики относительно акцизных ставок на сигареты может привести к плачевным последствиям, когда контрабанда из соседних стран снова станет выгодной.

Межведомственная рабочая группа при ГФС разработала Стратегию в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий. Задач у стратегии много, но самые важные – это внедрение уголовной ответственности за незаконное перемещение сигарет через границу, противодействие нелегальному производству сигарет, усовершенствование процедуры уничтожения конфискованных сигарет. 23 августа Стратегия была утверждена Кабинетом министров. Мы надеемся, что за этим последует разработка Плана действий, а сама Стратегия станет реальным инструментом борьбы с нелегальной торговлей и контрафактом.

В прошлом году Кабмин установил обязательное уничтожение конфискованного оборудования для промышленного производства сигарет, бумаги и фильтров в присутствии легальных представителей отрасли. Такие случаи уже фиксировались? Как уничтожаются сейчас нелегальные партии сигарет?

Да, мы уже несколько раз участвовали в таких мероприятиях. В ходе первого из них было уничтожено всего 372 пачки конфискованных сигарет. К сожалению, по итогам восьми месяцев с момента вступления этого постановления в силу объемы уничтожений намного меньше, чем объемы задержаний нелегальных партий сигарет. Существуют реальные примеры того, как конфискованные сигареты появляются на нелегальном рынке.

Мы поддерживаем постоянный диалог с правоохранительными органами по этому вопросу и ожидаем, что уничтожение конфискованных табачных изделий будет происходить прозрачно, в присутствии представителей легальной индустрии, то есть в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Правительство предложило свой вариант ввода электронной акцизной марки, также существует депутатская инициатива по этому вопросу. Какой вариант вы поддерживаете и считаете наиболее оптимальным?

Мы не поддерживаем предложение правительства. Объясню почему. Система контроля оборота табачных изделий должна предоставлять возможность отслеживания движения продукта по цепи поставок. Такой контроль предусмотрен целым рядом документов и к этому движется весь цивилизованный мир. Но в нашем случае мы традиционно идем своим путем. Законопроект правительства № 6545-1 не соответствует законодательству ЕС, он существенно увеличит административное давление (прежде всего на ритейл), и создаст условия для возникновения коррупционных рисков. Кроме того, вопреки задекларированной цели законопроект не повлияет на нелегальный оборот подакцизных товаров и не будет способствовать увеличению поступлений акцизного налога.

В ЕС отслеживание движения табачных изделий по цепи поставок (Track & Trace) регламентируется статьей 15 Директивы 2014/40/ЕС. В ней предусмотрено отслеживание движения каждой пачки сигарет на уровне продажи в ритейл по уникальному идентификатору, который должен наноситься на пачку и содержать исчерпывающую информацию о продукте. Систему в ЕС планируют запустить в мае 2019 года. Использование этого подхода в Украине предложено в законопроекте № 6545. А альтернативный законопроект № 6545-1 подразумевает контроль оборота продукции в целом (не единичной пачки) по всей цепи поставок до конечного потребителя с апреля 2018 года. Он не учитывает тот факт, что в ближайшие годы мы должны будем имплементировать положения Директивы 2014/40 / ЕС в украинское законодательство, а это значит, что через несколько лет предложенную законопроектом № 6545-1 систему придется полностью заменить. И самое главное: на нелегальный оборот подакцизных товаров эта система контроля никак не повлияет. Нелегальные производители и торговцы попросту не будут отражать операции по производству и перемещению неучтенных подакцизных товаров в этой системе.

Какова глобальная стратегия JTI в части разработки инновационных продуктов для курильщиков?

Рынок альтернативной табачной продукции все еще очень мал не только в Украине, но и во всем мире. Но мы считаем, что он становится все более популярным и у него высокий потенциал для роста. JTI заинтересована в развитии, тестировании и выведении на рынок новых табачных продуктов и других продуктов с потенциалом сниженного риска для здоровья. В глобальном портфолио компании есть сильные бренды таких новейших продуктов: Logic в категории электронных сигарет и Ploom TECH в категории нагреваемого табака.

Мы продолжаем инвестировать значительные ресурсы в наши продукты, но пока все еще находимся на начальном этапе. Наши исследования подтверждают, что состав паров Ploom TECH имеет более простой химический состав, в нем на 99% меньше измеримых составляющих, чем в дыме сигареты. Также вейпер намного менее токсичен на клеточном уровне, чем курение. Но этих данных пока недостаточно, чтобы доказать, что Ploom TECH – продукт сниженного риска. Необходимы дополнительные исследования для того, чтобы понять каков длительный эффект использования этого продукта. И мы готовим новые исследования.

Мы уже начали продажи Ploom TECH в нескольких городах Японии и Швейцарии. У нас есть коммерческая стратегия продаж, включающая расширение географического охвата продукта на нескольких рынках до конца 2017 года. Украина определенно в зоне внимания компании, но пока мы не можем сообщить, когда именно произойдет запуск в Украине.