ЕБРР может выделить до EUR35 млн на решение проблемы мусора во Львове

Львовский горсовет и Львовское коммунальное предприятие "Зеленый город" подали Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) заявку на получение кредита для финансирования первого этапа реабилитации полигона твердых бытовых отходов (ТБО) Грибовичи и строительство установок по сортировке и переработке мусора Львове – проекта, оцениваемого в EUR35 млн.

"Ожидается, что торги по вышеуказанным контрактам начнутся в четвертом квартале 2017 года", – указано в сообщении ЕБРР на его сайте.

В связи с этим банк ищет компании, которых могли бы заинтересовать работы по реабилитация полигона Грибовичи, а также строительство механических и биологических очистных сооружений.

Как сообщалось, 29 мая 2016 года на львовском городском полигоне ТБО произошел пожар, а 30 мая во время ликвидации пожара – мусорный оползень, в результате которого погибли трое пожарных и эколог ЛКП "Збыранка". Вследствие пожара и оползня полигон закрыли, и Львов вынужден вывозить свои отходы на полигоны других городов и областей

Львовский горсовет и французская компания Egis в марте этого года подписали меморандум, согласно которому компания разработает для Львова проект рекультивации полигона Грибовичи, а также проект нового комплекса для переработки отходов. Финансирование работ будет осуществлено за счет гранта французского правительства на сумму EUR0,65 млн, ожидаемый срок выполнения работ – девять месяцев.

Egis - международная группа, которая предлагает услуги инжиниринга, проектного структурирования и эксплуатации. В сфере инжиниринга и консалтинга деятельность компании концентрируется на секторах транспорта, городского развития, гражданского строительства, промышленности, водоснабжения и водоотведения, защиты окружающей среды и энергетики.

Помимо того в начале этого года вице-премьер Геннадий Зубко сообщил о том, что возможность выделения Львову EUR35 млн кредита на решение проблемы полигона Гибовичи и ТБО рассматривает также Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), а премьер Владимир Гройсман заверил, что Кабмин готов предоставить гарантии для реализации этого проекта.