Украина довела запасы газа в ПХГ до показателя начала отопительного сезона 2016/17гг

Украина по состоянию на 1 сентября 2017 года накопила в своих подземных хранилищах (ПХГ) 14 млрд 896,43 млн куб. м природного газа, что уже превышает максимальный объем запасов (14 млрд 732,03 млн куб. м на 12 октября-2016), с которым страна вошла в отопительный сезон 2016/2017 гг.

Согласно оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", с 22 марта, когда были зафиксированы наименьшие запасы газа в ПХГ в 2017 году, по 1 сентября хранилища пополнились на 6,796 млрд куб. м или на 83,9%.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущие запасы на 18,6% больше, чем на 1 сентября 2016 года (12 млрд 562,63 млн куб. м), а также на 2,6% выше, чем на 1 сентября 2015 года (14 млрд 523,62 млн куб. м), но на 5,5% меньше, чем на 1 сентября 2014 года (15 млрд 759,29 млн куб. м).

В том числе в августе 2017 года Украина пополнила свои ПХГ на 1 млрд 667,29 млн куб. м газа (53,78 млн куб. м/сутки), тогда как в июле ежесуточная закачка в среднем составила 52,82 млн куб. м, в июне – 49,88 млн куб. м/сутки, в мае – 51,86 млн куб. м/сутки.

Ежесуточная закачка около 50 млн куб. м в сутки в течение сентября 2017 года позволит стране войти в октябрь, знаменуемый началом отопительного сезона, с запасами порядка 16,4 млрд куб. м.

Отопительный сезон 2016/2017 гг. Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.

Утвержденный Кабинетом министров план мер по подготовке ТЭК к осенне-зимнему периоду 2017/2018 гг. предполагает, что Украина до 1 ноября 2017 года должна накопить в ПХГ 17 млрд куб. м газа.

Как сообщалось, в 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка – 6 млрд 388,74 млн куб. м.

В январе-2017 отбор газа из ПХГ составил 2 млрд 101,84 млн куб. м, в феврале – 1 млрд 571,33 млн куб. м, в марте – 95,1 млн куб. м (закачка – 144,71 млн куб. м, отбор – 239,81 млн куб. м). В апреле запасы газа в ПХГ пополнились на 217,82 млн куб. м (закачка – 430,69 млн куб. м газа, отбор – 212,87 млн куб. м), в мае – на 1 млрд 607,57 млн куб. м, в июне – на 1 млрд 496,4 млн куб. м, в июле – на 1 млрд 637,54 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.