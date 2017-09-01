"Запорожсталь" за 8 мес. снизила выпуск проката на 3,7%, нарастив производство в августе и июле

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, в январе-августе 2017 года сократил производство проката на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 2 млн 175,4 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу компании в пятницу, за восемь месяцев года выплавка стали снизилась на 0,5% - до 2 млн 580,2 тыс. тонн, чугуна - на 2%, до 2 млн 357,9 тыс. тонн.

В августе произведено 381,8 тыс. тонн чугуна, 353,4 тыс. тонн стали, 300,2 тыс. тонн проката, тогда как в июле - 306,4 тыс. тонн чугуна, 334 тыс. тонн стали, 294,3 тыс. тонн проката, июне - 276,1 тыс. тонн чугуна, 306,1 тыс. тонн стали, 253,7 тыс. тонн проката.

Как сообщалось, снижение производства связано с остановкой доменной печи №3 в ноябре 2016 года на масштабную экологическую реконструкцию.

"Запорожсталь" по итогам 2016 года увеличила производство проката на 0,5% по сравнению с 2015 годом - до 3 млн 367,9 тыс. тонн, выплавка стали снизилась на 2,2%, - до 3 млн 890,7 тыс. тонн, чугуна - на 5,5%, до 3 млн 600,2 тыс. тонн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".