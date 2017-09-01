Украина засеяла озимыми 11,8 тыс. га под урожай 2018г

Украина по состоянию на 1 сентября начала сев озимых культур под урожай 2018 года, который при прогнозе в 7,2 млн га проведено на площади 11,8 тыс. га, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно информации, озимая пшеница и тритикале посеяны на площади 10,7 тыс. га (при прогнозе 6,1 млн га), рожь – на 0,6 тыс. га (161 тыс. га), ячмень – на 0,5 тыс. га (926 тыс. га), озимый рапс – на 574 тыс. га (777 тыс. га).

Кроме того, в Украине собрано 26 тыс. тонн кукурузы на площади 7 тыс. га, подсолнечника - 242 тыс. тонн на площади 158 тыс. га, сои - 25 тыс. тонн на площади 15 тыс. га, сахарной свеклы - 74,4 тыс. тонн на площади 1,6 тыс. га.

Как сообщалось, Украина завершила уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, намолотив 37,3 млн тонн с площади 9,6 млн га (100% от прогноза).

Урожай зерновых в Украине в 2016 году, по данным Госстата, составил около 66 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в августе повысило прогноз урожая зерновых в Украине в 2017 году на 3,9 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом - до 64,99 млн тонн, экспорта – на 10%, до 42,11 млн тонн на 2017/2018 маркетинговый год (МГ, июль-июнь).