Рынок акций Украины встретил осень вялой восходящей динамкой

Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу умеренным ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,57% - 1136,04 пункта, индекс ПФТС – на 0,23%, до 287,07 пункта.

Объем торгов на УБ составил 10,3 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 159,5 млн грн, в том числе акциями – 0,3 млн грн.

Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги "Центрэнерго" (+1,9%), "Укрнафты" (+1,37%) и "Мотор Сичи" (+0,44%).

Снизились в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (-0,79%).

На ПФТС прошли сделки с акциями "Центрэнерго" (+1,27%) и "Мотор Сичи" (+0,28%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 1,98% - до 583,88 пункта при объеме торгов 5,3 млн злотых (38,4 млн грн).

В "индексной корзине" в росте лидировали бумаги "Астарты" (+3,71%), "Овостара" (+3,44%) и агрохолдинга ИМК (+0,86%).

Худшая динамика зафиксирована по бумагам "Агротона" (-4,17%), KSG Agro (-2,09%) и "Милкиленда" (-1,69%).