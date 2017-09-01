Продажи легковых авто в Украине за 8 мес. замедлили темп прироста до 29%

Украинский рынок новых легковых автомобилей в Украине по итогам января-августа вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 49,047 тыс. ед., сообщает информационно-аналитическая группа AUTO-Consulting.

Как сообщалось, по итогам января-июля рынок вырос почти на 32% к семи месяцам прошлого года, января-июня – на 35%.

"Рынок сохраняет положительный тренд все месяцы 2017 года, но динамика роста начала затухать", - отмечают эксперты компании.

При этом они констатируют "затухание" динамики и по итогам августа. За прошедший месяц реализовано 6,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 14% больше, чем год назад (по итогам июля прирост продаж к аналогичному месяцу 2016 года составлял еще 15%, а к июню текущего – падение на 8%).

При этом, отмечают эксперты, ряд брендов в августе уже фиксировали отток клиентов.

Лидером авторынка в августе вновь стала Toyota, которая смогла реализовать 13,5% всех новых автомобилей, на втором месте - Renault с показателем 11% рынка. А на третью позицию (с пятой в июле) вышел Volkswagen, у которого теперь 7,6% рынка.

Стабильно четвертое место занимают автомобили Kia, а Skoda теперь на пятом месте (третье в июле)

Еще одним изменением в Топ-10 стала рокировка Ford и BMW (9 и 10 место в августе), которые по итогам августа финишировали практически с одинаковым результатом продаж.

Продолжает наращивать продажи узбекский бренд Ravon.

В августе он уже вплотную подобрался к лидирующей группе марок (11 место и 3,3% рынка), сместив с былых позиций Suzuki. Стабильным спросом пользуются и Mercedes-Benz, что позволило бренду сохранить положение.

По данным аналитиков группы, в августе очень динамично наращивали продажи и дилеры Peugeot и Citroen, но абсолютный рекорд по темпам роста продемонстрировал китайский бренд Geely, который после возврата на украинский рынок модели Emgrand 7, вновь попробует отвоевать позиции у конкурентов.

Как сообщалось, рынок новых легковых авто в Украине по данным AUTO-Consulting в 2016 году вырос на 39% по сравнению с 2015 годом – до 64,478 тыс. ед., "Укравтопром" оценил прирост в 41% - до 65,562 тыс. ед.

На текущий год первоначальные прогнозы экспертов предполагают 25-30%-ный прирост авторынка.