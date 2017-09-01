ВБ обсудил с Минфином пересмотр портфеля своих проектов в Украине

Министр финансов Украины Александр Данилюк встретился с представителями Всемирного банка (ВБ) по вопросам пересмотра портфеля проектов ВБ в Украине.

Согласно сообщению на сайте ведомства, пересмотр портфеля программ позволяет оценить статус выполнения проектов, после чего согласовываются дальнейшие действия.

Как отмечает Минфин, за 25 лет членства Украины в ВБ организация выделила $11,905 млрд на финансирование инвестиционных проектов. Средства пошли на институциональное развитие органов государственной власти, поддержку отдельных направлений и проектов в приоритетных областях и сферах, а также на поддержку реформ и сбалансирование бюджета.

Постоянный и системный пересмотр состояния внедрения проектов способствует повышению их эффективности, отмечается в пресс-релизе.