Экономика

18:48 01.09.2017

НБУ разработал порядок ведения счетов эскроу

Национальный банк Украины (НБУ) разработал порядок открытия, использования и закрытия счетов условного хранения (эскроу), говорится в сообщении центробанка в пятницу

"Этот документ позволит урегулировать вопросы осуществления обращения взыскания на предмет обременения, которым являются имущественные права на денежные средства, находящиеся на банковском счете, путем договорного списания по платежному требованию обременителя", – поясняет НБУ.

Регулятор напоминает, что счета эскроу были введены в украинское законодательство законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении уровня корпоративного управления в акционерных обществах".

Нацбанк указывает, что проект порядка ведения эскроу-счетов обнародован для общественного обсуждения на его интернет-странице.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

НБУ намерен начать размещение трехмесячных депозитных сертификатов

НБУ планирует снова разрешить покупку валюты на межбанке день в день

Вспышки АЧС зафиксированы в Полтавской, Киевской и Закарпатской областях

ПриватБанк временно ограничил безналичные валютно-обменные операции

Тарифный комитет Мининфраструктуры согласовало повышение тарифов на ж/д грузоперевозки с 1 октября

ПОСЛЕДНЕЕ

"Запорожсталь" за 8 мес. снизила выпуск проката на 3,7%, нарастив производство в августе и июле

Украина засеяла озимыми 11,8 тыс. га под урожай 2018г

Рынок акций Украины встретил осень вялой восходящей динамкой

Продажи легковых авто в Украине за 8 мес. замедлили темп прироста до 29%

ВБ обсудил с Минфином пересмотр портфеля своих проектов в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цена на контроллеры в Украине
РЕКЛАМА