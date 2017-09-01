НБУ разработал порядок ведения счетов эскроу

Национальный банк Украины (НБУ) разработал порядок открытия, использования и закрытия счетов условного хранения (эскроу), говорится в сообщении центробанка в пятницу

"Этот документ позволит урегулировать вопросы осуществления обращения взыскания на предмет обременения, которым являются имущественные права на денежные средства, находящиеся на банковском счете, путем договорного списания по платежному требованию обременителя", – поясняет НБУ.

Регулятор напоминает, что счета эскроу были введены в украинское законодательство законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении уровня корпоративного управления в акционерных обществах".

Нацбанк указывает, что проект порядка ведения эскроу-счетов обнародован для общественного обсуждения на его интернет-странице.