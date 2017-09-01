Госбюджет-2017 за 8 мес. перевыполнен по доходам на 7,7% и недовыполнен в августе на 5,5%

Доходы государственного бюджета Украины в январе-августе 2017 года составили 527,55 млрд грн, что на 7,7%, или на 37,56 млрд грн превышает показатели временного плана, сообщила Государственная казначейская служба в пятницу.

Согласно ее данным, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы возросли на 166,37 млрд грн, или на 46,1%.

Госказначейство указывает, что в августе доходы составили 79,84 млрд грн по сравнению с 52,73 млрд грн в июле.

Ведомство уточняет, что в августе этого года бюджет по доходам был недовыполнен на 5,5%, или на 4,6 млрд грн, хотя по отношению к августу прошлого года рост доходов составил 33,3%, или 19,96 млрд грн.

Как указано в материалах, налоговые поступления за восемь месяцев 2017 года возросли к восьми месяцам 2016 года на 22,3% – до 222,56 млрд грн, тогда как таможенные – на 29,6%, до 188,66 млрд грн. Временный план по налогам был недовыполнен на 2,2%, тогда как по таможне перевыполнен на 12,4%.

В августе поступления по налогам были ниже плана на 13,1%, но выше прошлогоднего значения на 32,2%, и составили 10,09 млрд грн. На таможне был зафиксирован прирост на 18,7% к августу прошлого года и на 1,2% к плану – 25,8 млрд грн.

В целом августовский план по ГФС был недовыполнен на 8,2%, или на 5,97 млрд грн, хотя к августу прошлого года прирост составил года 26,7%, или 14,16 млрд грн.

Госказначейство уточняет, что по итогам восьми месяцев этого года в счет возмещения НДС было выплачено 77,9 млрд грн, что на 43,1% превысило показатели восьми месяцев прошлого года, в том числе в августе возмещение составило 9,61 млрд грн.

Нацбанк в августе перечислил в госбюджет 5 млрд грн, что соответствует показателям мая-июля.

В целом общий фонд госбюджета за январь-август-2017 был перевыполнен по доходам на 3,3% и получил 460,38 млрд грн, что на 36% лучше показателя января-августа-2016. Однако в августе общий фонд был недовыполнен на 5,9%, хотя его поступления в 72,99 млрд грн оказались на 33,8% выше прошлогодних.

Госказначейство также сообщило о росте доходов местных бюджетов за январь-август этого года на 36,5% к январю-августу пришлого года – до 134,14 млрд грн, в том числе в августе они увеличились на 24,6% – до 19,58 млрд грн.

Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в августе-2017 выросли к августу-2016 на 40,5% и были равны 14,55 млрд грн, а за восемь месяцев рост поступлений ЕСВ составил 36,3% – до 113,99 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета-2017 запланированы в объеме 770,97 млрд грн, расходы – 841,1 млрд грн, что соответственно на 25,1% и 22,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016. Предельный размер дефицит госбюджета составляет в 77,65 млрд грн против 70,26 в прошлом году. По итогам семи месяцев госбюджет был сведен с профицитом в 27 млрд грн.