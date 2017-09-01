НБУ намерен начать размещение трехмесячных депозитных сертификатов

Национальный банк Украины (НБУ) с 13 сентября намерен начать размещение трехмесячных депозитных сертификатов, сообщил НБУ на веб-сайте.

Согласно сообщению, размещение этих депозитных сертификатов будет происходить один раз в неделю, в среду, на процентном тендере по принципу единой цены.

При этом с 11 сентября НБУ прекращает ежедневное размещение депозитных сертификатов на 14 дней. Вместе с тем, их размещение будет проводиться два раза в неделю, во вторник и четверг.

Как сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, слова которого приводятся в сообщении регулятора, поскольку в настоящее время Министерство финансов не осуществляет размещение трехмесячных ОВГЗ, а сроки сделок на межбанковском кредитном рынке обычно не превышают две недели, формирования гривневой кривой доходности от месяца до трех не происходит, что усложняет процесс ценообразования для других инструментов, в частности валютных форвардов. Размещение трехмесячных депозитных сертификатов должно исправить такую ситуацию, способствовать формированию кривой доходности и повысить эффективность трансмиссионного механизма монетарной политики НБУ.

"Мы надеемся, что эти сертификаты будут активно торговаться на вторичном рынке, что оживит его и увеличит его ликвидность", - сказал С.Пономаренко.

По оценке НБУ, появление трехмесячных депозитных сертификатов не приведет к увеличению объемов выпущенных депозитных сертификатов и не создаст препятствий для возобновления кредитования. В настоящее время на депозитные сертификаты приходится менее 3% банковских активов, и, следовательно, банки имеют достаточно ресурсов для оживления кредитования.

Как говорится в сообщении, планируется, что погашение "длинных" депозитных сертификатов, выпущенных в течение четырех недель, будет происходить одновременно, в один день. Для этого с каждой следующей неделей размещения сертификата в течение одного и того же четырех недельного периода, срок сертификата будет сокращаться на семь дней. Так, например, если в первую неделю периода срок размещенных трехмесячных депозитных сертификатов составлял 91 день, то на следующей неделе он составит 91 "минус" семь дней, а через неделю - 91 "минус" 14 дней, в последнюю неделю - 91 "минус" 21 день.

Как отмечается в сообщении, изменения в операционном дизайне монетарной политики дадут НБУ возможность лучше влиять на уровень инфляции. Как отметил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук, на слова которого ссылается пресс-служба регулятора, приоритетной целью для НБУ остается низкая и стабильная инфляция. "В среднесрочной перспективе мы должны достичь инфляции на уровне 5% + / - 1 п.п. Достижение этой цели происходит постепенно", - отметил С.Николайчук.