Экономика

17:11 01.09.2017

Курс гривни на межбанке в пятницу снизился до 25,78 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 25,78 грн/$1 с 25,685 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,77 -25,79 грн/$1.

НБУ в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 25,7484 грн/$1 с 25,694 грн/$1. Торговый оборот составил $337,32 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$452,98 млн.

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Интерфакс-Украина
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