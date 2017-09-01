"Укртрансгаз" объявил тендер на страхование водителей от НС

ПАО "Укртрансгаз" (Киев) 1 сентября объявило тендер на страхование водителей от несчастного случая, сообщается в системе электронных закупок ProZorro.

Ожидаемая цена 469,563 тыс. грн. Тендерное обеспечение 14 тыс. грн.

Читайте также новости на сайте Энергореформа

Последний день подачи заявки на участие -18 сентября. Тендер состоится 19 сентября.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.