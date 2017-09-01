Экономика

16:59 01.09.2017

"Укртрансгаз" объявил тендер на страхование водителей от НС

ПАО "Укртрансгаз" (Киев) 1 сентября объявило тендер на страхование водителей от несчастного случая, сообщается в системе электронных закупок ProZorro.

Ожидаемая цена 469,563 тыс. грн. Тендерное обеспечение 14 тыс. грн.

Читайте также новости на сайте Энергореформа

Последний день подачи заявки на участие -18 сентября. Тендер состоится 19 сентября.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

НБУ намерен начать размещение трехмесячных депозитных сертификатов

НБУ планирует снова разрешить покупку валюты на межбанке день в день

ПриватБанк временно ограничил безналичные валютно-обменные операции

Тарифный комитет Мининфраструктуры согласовало повышение тарифов на ж/д грузоперевозки с 1 октября

Транзит газа через Украину за 8 мес.-2017 вырос на 23,4% до максимума с 2011г

ПОСЛЕДНЕЕ

Госбюджет-2017 за 8 мес. перевыполнен по доходам на 7,7% и недовыполнен в августе на 5,5%

Курс гривни на межбанке в пятницу снизился до 25,78 грн/$1

Goldman Sachs может приобрести свыше 25% в "дочке" "Драгон Капитала"

Минфин предлагает ежегодно увеличивать акцизный налог на табачные изделия на 20%

Украина за 8 мес. сократила выпуск стали на 16%, проката - на 18%, чугуна - на 20%, нарастила труб на 28%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price.ua
РЕКЛАМА