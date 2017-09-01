Проблема госдолга США может оказаться серьезнее краха Lehman Brothers

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings встревожено ситуацией вокруг госдолга США и предупреждает, что, если конгрессмены в скором времени не согласуют повышение его верхнего предела, то последствия для Штатов и мира в целом будут более масштабными, чем после банкротства Lehman Brothers, ознаменовавшего окончательный переход к мировому финансовому кризису в 2008 году.

"Если лимит не будет повышен, то последствия для экономики будут, по всей видимости, даже более катастрофическими, чем крах Lehman Brothers в 2008 году", - написала главный экономист S&P Бет Энн Бовино.

Как отмечает CNBC, в настоящее время мало кто из экспертов сомневается, что рано или поздно Конгресс утвердит повышение лимита госдолга.

Однако если этого не произойдет, работа правительства США будет приостановлена, Вашингтон ждет дефолт, а американская экономика будет терять около $6,5 млрд еженедельно, что потенциально грозит стране рецессией, полагает Б.Бовино.

Проблемы с повышением лимита госдолга обострились из-за конфликта между президентом Дональдом Трампом и Конгрессом по поводу финансирования строительства спорной стены на границе с Мексикой. Д.Трамп пригрозил, что он готов довести дело до закрытия госучреждений в том случае, если Конгресс не обеспечит выделение необходимых средств для сооружения стены.

Как сообщалось, Бюджетное управление Конгресса (CBO) США рекомендовало законодателям согласовать повышение предельной суммы госдолга до конца сентября, поскольку в начале или середине октября министерство финансов исчерпает все средства и возможности их привлечения.

Действие законодательства о лимите госдолга США было приостановлено в ноябре 2015 года с условием, что фактические заимствования будут прибавлены к предыдущему его значению ($18,113 трлн), когда приостановка завершится. Лимит снова вступил в силу 15 марта текущего года, 16 марта был определен заново на текущем уровне госдолга - $19,809 трлн.

С тех пор Минфин использует консервацию ликвидности и иные ухищрения, чтобы правительство не осталось без финансирования. Министр финансов Стивен Мнучин ранее просил конгрессменов поднять верхний предел госдолга до августовских каникул, но признал, что США в состоянии избежать дефолта и в том случае, если решение будет отложено на сентябрь.