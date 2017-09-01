Экономика

16:15 01.09.2017

ВВП Греции вырос на 0,5% во II квартале

Греция зафиксировала рост экономики во втором квартале 2017 года на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами после аналогичного повышения в первом квартале, согласно данным Государственной статистической службы Греции.

Эксперты в среднем ожидали роста на 0,2%.

В годовом выражении ВВП страны поднялся на 0,8%, темпы роста удвоились по сравнению с январем-мартом.

Экспорт греческих товаров и услуг увеличился на 3,8% в прошлом квартале, импорт упал на 3,7%. Рост потребительских расходов составил 0,4%.

Также в пятницу стало известно, что индекс менеджеров закупок (PMI) в Греции в августе подскочил до 52,2 пункта с 50,5 пункта в июле, обновив максимум с августа 2008 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ПриватБанк временно ограничил безналичные валютно-обменные операции

Тарифный комитет Мининфраструктуры согласовало повышение тарифов на ж/д грузоперевозки с 1 октября

Транзит газа через Украину за 8 мес.-2017 вырос на 23,4% до максимума с 2011г

Средства на счетах Госказначейства в августе выросли до исторического максимума в 61,2 млрд грн

Apple подтвердила 12 сентября в качестве даты презентации новых продуктов

ПОСЛЕДНЕЕ

Проблема госдолга США может оказаться серьезнее краха Lehman Brothers

Две гонконгские оффшорки планируют купить 49,9% "Донецкоблгаза" у двух люксембургских

"Киевэнерго" отобрало НАСК "Оранта" для ОСАГО и страхования от НС

ЗАлК вызвал работников из вынужденных отпусков из-за простоя

Нефть дешевеет после скачка накануне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа спортивных костюмов на price.ua
РЕКЛАМА