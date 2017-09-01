ВВП Греции вырос на 0,5% во II квартале

Греция зафиксировала рост экономики во втором квартале 2017 года на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами после аналогичного повышения в первом квартале, согласно данным Государственной статистической службы Греции.

Эксперты в среднем ожидали роста на 0,2%.

В годовом выражении ВВП страны поднялся на 0,8%, темпы роста удвоились по сравнению с январем-мартом.

Экспорт греческих товаров и услуг увеличился на 3,8% в прошлом квартале, импорт упал на 3,7%. Рост потребительских расходов составил 0,4%.

Также в пятницу стало известно, что индекс менеджеров закупок (PMI) в Греции в августе подскочил до 52,2 пункта с 50,5 пункта в июле, обновив максимум с августа 2008 года.