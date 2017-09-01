"Киевэнерго" отобрало НАСК "Оранта" для ОСАГО и страхования от НС

ЧАО "Киевэнерго" отобрало НАСК "Оранта" (Киев) для закупки услуг обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) и страхованию 884 сотрудников от несчастного случая на транспорте сообщается в системе электронных закупок ProZorro.

Как отмечается, окончательное ценовое предложение страховщика по Лоту 1 - ОСАГО составило 424,3 тыс. грн и при ожидаемой стоимости закупки услуг 900 тыс. тыс. грн.

Ценовое предложение еще двух участников тендера АСК "ИНГО Украина" составляло 896,366 тыс. грн и СК "Арсенал Страхование"- 880,664 тыс. грн.

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По Лоту-2 страхование от НС окончательное ценовое предложение НАСК Оранта" составило 27,050 тыс. грн при ожидаемой стоимости закупки услуг 120 тыс. грн. "ИНГО Украина"-119,902 тыс. грн "Арсенал Страхование" - 117,218 тыс. грн.

В настоящее время НАСК "Оранта" ожидает окончательного решения.

НАСК "Оранта" является правопреемницей "Укргосстраха", основанного 25 ноября 1921 года. В 1993 году "Укргосстрах" был преобразован в ОАО "НАСК "Оранта".