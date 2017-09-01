ЗАлК вызвал работников из вынужденных отпусков из-за простоя

ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК) вызвал работников из вынужденных отпусков, в которых они пребывали с 17-18 августа по причине простоя.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель комбината, с 1 сентября работники вышли из отпусков.

При этом он уточнил, что предприятие в настоящее время не выпускает алюминиевую катанку из-за отсутствия сырья - первичного алюминия.

"Катанку во втором и третьем кварталах мы не выпускали по двум причинам: есть еще продукция на складе, а также из-за проблем с осуществлением хозяйственной деятельности - счета арестованы, проводится следствие. Поэтому закупку сырья нам, по сути, заблокировали, как и выпуск продукции. В настоящее время осуществляется текущая непроизводственная деятельность", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры проводит расследование ситуации вокруг ЗАлКа, объявив о подозрении девяти членам международной преступной группировки, в том числе трем россиянам, которые подозреваются в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса ЗАлКа в интересах конкурентов из России.

По заключению экспертов, в результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму свыше $39 млн и более 100 млн грн.

Кроме того, сообщалось, что ЗАлК в I полугодии-2017получил чистую прибыль в размере 227,611 млн грн, тогда как в аналогичном периоде 2016 года был чистый убыток 281,994 млн грн. Чистый доход в этот период составил 15,456 млн грн, тогда как в первом полугодии-2016 он отсутствовал.

Непогашенный убыток к концу июня 2017 года составил 6 млрд 514,908 млн грн.

Во втором квартале-2017 комбинат не производил продукцию, но реализовал 96,946 тонн ранее выпущенной алюминиевой катанки и 1,309 тонны катанки из давальческого сырья.

Предприятие в 2016 году произвело 552,287 тонны алюминиевой катанки, а также 119,547 тонн - из давальческого сырья. Реализовало 116,49 тонн и 116,966 тонн из давальческого сырья. В целом произведено 671,834 тонн катанки, реализовано - 233,456 тонн.

Численность работников ЗАлКа в 2016 году возросла на 72,5% - до 207 чел.

ЗАлК ранее являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия.

Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность.

По данным предприятия на конец 2016 года, в собственности ФГИ находится 68,00949% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл", РФ) - 29,53629% акций.

Уставный капитал ПАО "ЗАлК" составляет 155 млн 682,28 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.