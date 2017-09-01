ПриватБанк временно ограничил безналичные валютно-обменные операции

Государственный ПриватБанк (Киев) в пятницу временно ограничил валютно-обменные операции в системе "Приват24" и других дистанционных каналах, сообщил банк клиентам.

"В связи с требованием законодательства Украины осуществлять безналичные валютно-обменные операции исключительно через Межбанковский валютный рынок (МВР), регламент проведения таких операций приводится в соответствие правилам МВР", - указанно в сообщении.

По данным ПриватБанка, с 1 сентября его клиенты могут продать валюту в дистанционных каналах банка в рабочие дни с 10:00 до 16:00 кв по текущему курсу на момент проведения операции. Приобрести валюту с целью перевода за границу можно в это же время в дистанционных каналах банка на страницах "SWIFT-платежи" и "Переводы".

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале.

ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.