Экономика

12:06 01.09.2017

Спотовые цены на уран снизились за неделю на 2,4%, до $20 за фунт

Спотовые цены на уран снизились за неделю на 2,4%.

По данным отраслевой консалтинговой компании Ux Consulting Co (UxC), концентрат закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана) с немедленной поставкой по итогам завершившейся 28 августа недели стоил $20 за фунт, по итогам завершившейся 21 августа недели цена была на отметке $20,5 за фунт.

Основные объемы урана продаются в обход открытого рынка в рамках долгосрочных контрактов между потребителями ядерного топлива и добывающими компаниями. На спотовом рынке, участниками которого являются также финансовые инвесторы, торгуется незначительная часть сырья с поставкой в пределах 12 месяцев. Ценовые котировки публикуют UxC и TradeTech.

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Интерфакс-Украина
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