Предприятия "Метинвеста" подарили запорожским детям школьные комплекты ко Дню знаний на 3,2 млн грн

В рамках ежегодной корпоративной программы "Метинвеста" "Первый раз в первый класс!" на запорожских предприятиях холдинга ("Запорожсталь", "Запорожогнеупор", "Запорожкокс" и Запорожский литейно-механический завод) детям сотрудников вручены школьные принадлежности, а малышам–первоклассникам – школьные ранцы с полной комплектацией для учебного процесса.

Как сообщается в пресс-релизе "Запорожстали" в пятницу, 5,747 тыс. запорожских школьников начнут новый учебный год с подарками от предприятий "Метинвеста". Объем финансирования данной программы составил 3,2 млн грн.

При этом отмечается, что традиционно для школьников, родители которых работают на запорожских предприятиях "Метинвеста", был организован яркий праздник с аниматорами и концертной программой творческих коллективов городского ДК металлургов.

"В современных реалиях собрать ребенка в школу - это действительно дорого. И мы, как социально-ответственный работодатель, приняли решение снизить финансовую нагрузку на родителей, которые работают у нас. Поэтому к новому учебному году не только первоклассники, а все детки-школьники наших сотрудников получили хорошие канцелярские наборы от комбината. Надеюсь, они будут гордиться таким подарком, а их родители – успехами юных запорожцев", - сказал генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма, вручая будущим первоклашкам ранцы.

Пресс-служба напоминает, что корпоративная программа "Метинвеста" "Первый раз в первый класс!" действует на предприятиях группы уже в течение пяти лет. Кроме того, к 1 сентября детям сотрудников "Запорожстали", которым необходима социальная поддержка, выделена помощь в размере около 50 тыс. грн, согласно коллективному договору предприятия. На праздник первого звонка руководители предприятий традиционно посетят торжественные линейки подшефных школ города и вручат подарки к новому учебному году.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".