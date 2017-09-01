Экономика

10:30 01.09.2017

Экспорт украинской клубники и земляники за I пол.-2017 составил $1,6 млн, превысив прошлогодний показатель

Экспорт украинской клубники и земляники за первое полугодие 2017 года составил $1,6 млн (1,58 тыс. тонн), что превышает показатель за весь 2016 год, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, главными покупателями украинских ягод в январе-июне 2017 года стали Беларусь (1,3 тыс. тонн на $1,35 млн) и Молдова (227 тонн на $149,3 тыс.).

В январе-июне 2017 года в Украину было ввезено 126 тонн земляники и клубники на $303,6 тыс. Главными поставщиками были Греция (54,3 тонн на $134,9 тыс.), Турция (32,2 тонн на $60,1 тыс.) и Испания (20,5 тонн на $54,7 тыс.).

Экспорт украинской клубники и земляники в 2016 году составил $1,06 млн (2,27 тыс. тонн).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Нацсовет по телерадиовещанию вынес предупреждение 4 телеканалам медиагруппы "Интер"

Гройсман рассчитывает на принятие в сентябре устава Фонда энергоэффективности

Миссия МВФ в середине сентября прибудет в Украину

"Энергоатом" в 2018г планирует инвестировать в повышение безопасности 5,17 млрд грн

Шефчович посетит Киев в середине сентября

ПОСЛЕДНЕЕ

Фонд поддержки стартапов будет создан в 2018 – Гройсман

Доходность 10-летних гособлигаций Японии опустилась ниже нуля впервые с апреля

Рынки акций Азии умеренно растут в пятницу

Цены на нефть слабо снижаются после скачка накануне

Доллар дорожает в ожидании данных о рынке труда США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
туфли мужские в интернет магазинах price.ua
РЕКЛАМА