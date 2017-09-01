Доходность 10-летних гособлигаций Японии опустилась ниже нуля впервые с апреля

Доходность эталонных 10-летних гособлигаций Японии в пятницу опустилась ниже нуля впервые с ноября 2016 года, что, как ожидается, позволит Банку Японии дополнительно сократить покупки активов.

Как сообщает агентство Bloomberg, доходность японских бондов уменьшилась до минус 0,005%.

Ранее в пятницу Банк Японии снизил целевые объемы выкупа гособлигаций в третий раз за месяц.

Доходность гособлигаций по всему миру снижается с июля, поскольку трейдеры все меньше верят в ужесточение денежно-кредитной политики в развитых странах в ближайшие месяцы.